Schianto con la moto, migliorano le condizioni dell'AD di Came

CASIER “Le condizioni di salute di Andrea Menuzzo, grazie alla forte tempra e alle tempestive ed efficaci cure ricevute, sono sensibilmente migliorate e sono tali da indicare un suo pieno recupero dopo l’incidente avvenuto lo scorso lunedì” - ha dichiarato Paolo Menuzzo, Presidente del Gruppo Came. In attesa che l’Amministratore Delegato, Andrea Menuzzo, torni alla guida di Came, tutte le deleghe saranno esercitate dall’attuale Presidente, Paolo Menuzzo, che assicurerà la continuità dell’attività aziendale sia per la parte ordinaria, che per lo sviluppo dei progetti in corso. “Esprimiamo un ringraziamento particolare a tutti i professionisti sanitari dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso che sono intervenuti con grande professionalità, e agli operatori di primo soccorso per la tempestività con la quale hanno prestato le prime cure sul luogo dell’incidente. – prosegue Paolo Menuzzo - La nostra gratitudine va anche a tutte le persone che hanno manifestato la propria vicinanza e affetto all’azienda e alla famiglia. Ne trarremo un ulteriore impulso per proseguire con determinazione i nostri obiettivi di crescita”.