Razzia di bici elettriche da "Fantic motor", bottino di 40mila euro

CASIER Ennesimo furto ai danni dell'azienda trevigiana "Fantic motor" di Dosson di Casier. La sede di via Tarantelli è stata presa di mira nella notte tra martedì e mercoledì da una banda di ignoti ladri che sono penetrati all'interno e hanno trafugato ben dodici bici elettriche, tutti di alta gamma, per un bottino che ammonterebbe a circa 40mila euro. Le telecamere di videosorveglianza hanno interamente registrato l'azione dei malviventi; sono stati sei quelli immortalati dall'occhio elettronico, giunti sul posto a bordo di due furgoni, uno di colore nero e uno di colore verde, rubato nella zona e ritrovato, vuoto, nella mattinata di oggi dai carabinieri. I ladri hanno aperto il cancello automatico dell'azienda, facendo entrare così nel piazzale i mezzi; con uno dei furgoni è stato sfondato il portone d'ingresso, dando così il via all'operazione.

Quattro minuti: tanti ne sono bastati al gruppo criminale (tutti erano travisati con cappellini e cappucci cavali sul volto) per prendere e caricare a bordo dei furgoni le bici rubate e dileguarsi prima dell'arrivo sul posto di una guardia giurata. L'allarme è scattato alle 2.30 circa del mattino ma all'arrivo sul posto delle forze dell'ordine i ladri erano già lontani. L'azienda era già finita nel mirino nell'ottobre scorso quando furono rubate biciclette per un valore di circa 100mila euro.