Dosson, addio all'ex carabiniere Pasquale Fragano

E' mancato sabato scorso, 22 ottobre, a causa di un male incurabile da cui era affetto, Pasquale Fragano, 72 anni, ex carabiniere in pensione molto conosciuto nella Marca, sebbene fosse da tempo in pensione. La sua carriera nell'Arma lo ha visto impegnato soprattutto a Treviso, inizialmente come responsabile tecnico e degli impianti radio dei veicoli di servizio, dei sistemi antenne e della telefonia. In seguito Fragano ha ricoperto il ruolo di comandante dei nucleo dei carabinieri presso la Divisione Folgore che all'epoca aveva sede a villa Margherita. Il militare, originario del salernitano, entrò poi a far parte del nucleo operativo, di cui fu anche comandante per un periodo, fino al pensionamento, avvenuto alla fine degli anni '90. Pasquale Fragano, grande amante della caccia, è descritto dagli amici ed ex colleghi come una persona molto mite, tranquilla, benvoluta da tutti e molto impegnata, fino a quando la malattia lo ha colpito duramente. Negli ultimi anni aveva gestito anche un circolo di tennis, a Dosson di Casier, dove viveva con la famiglia ed era molto ben inserito e conosciuto. Pasquale Fragano lascia moglie e tre figli che ora ne piangono la scomparsa. Il funerale si terrà, mercoledì 24 ottobre, alle ore 15, presso la chiesa Votiva di Treviso. La salma sarà, al termine della celebrazione, trasportata presso il crematorio di via Riccioli, adiacente al cimitero di Santa Bona.