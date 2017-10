Razzia dei ladri da "Fantic motor": sparite bici elettriche per 100mila euro

CASIER Venti biciclette elettriche, del valore complessivo di circa 100mila euro: questo il maxi bottino che ignoti sono riusciti a trafugare nella notte all'interno dell'azienda "Fantic motor" di via Tarantelli a Dosson di Casier. I malviventi sono penetrati all'interno del magazzino attraverso una porta che è stata forzata dai malviventi che in precedenza si erano appropriati di un furgone, un Peugeot Boxer bianco, da un'altra ditta della zona industriale. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Dosson che acquisiranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Si tratterebbe, si ipotizza, di un furto su commissione: la merce, di pregio, potrebbe essere destinata al mercato estero o rivenduta all'estero.

Fantic Motor, storica casa motociclistica di Dosson nel 2014 è stata rilevata da VeNetWork, società per azioni che riunisce 57 imprenditori veneti impegnati nel finanziamento e sviluppo di re-startup e nuove imprese. L'azienda, una solida realtà del territorio, ha lanciato poche settimane fa sul mercato il nuovo Caballero, la piccola moto fuoristrada divenuta un simbolo degli anni Settanta. La nuova versione della mitica due ruote era stata presentata in anteprima nel dicembre scorso al salone Eicma 2016 di Milano, ricevendo un’accoglienza entusiasta da parte degli appassionati e aggiudicandosi il premio come seconda moto più bella del salone.