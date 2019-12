Colpo dai ladri da "Tognana", danni per oltre 50mila euro

Porte e finestre scassinate, distributori di bevande e una cassaforte divelti, rubati I pad, pc, gioielli per decorazioni e attrezzatura varia. Supera i 50mila euro i danni causati da un commando di ladri alla "Tognana" di via Capitello a Casier. Il colpo è avvenuto nella notte tra lunedì e martedi ed è stato denunciato ai carabinieri di Treviso che ora indagano sull'episodio. Sono state acquisite le telecamere di videosorveglianza presenti in zona, a caccia di tracce degli autori.

Colpita dai "soliti ignoti", due notti fa, anche l'azienda agricola "Zanette" di Pero di Breda di Piave, in via Vittoria (una delle due sedi): sparite varie bobine di rane, fili elettrici, trapani e saldatrici per un bottino complessivo di varie migliaia di euro. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri.