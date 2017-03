Casier, nuovo servizio di mobilità e prenotazione degli esami per le categorie deboli

CASIER Domani pomeriggio alle 18.00 nella sala consiliare del Comune di Casier (Piazza Pio X - Dosson) l'amministrazione comunale e l'azienda Ulss 2 Marca Trevigiana illustreranno alla cittadinanza il nuovo progetto "Servizio di mobilità e prenotazione esami del sangue per categorie deboli", destinato agli anziani, alle donne in gravidanza, ai disabili e ai soggetti affetti da patologie invalidanti. All'incontro interverranno per il Comune di Casier il sindaco Miriam Giuriati, l'assessore ai Servizi Sociali Luca Sartorato, la responsabile del settore Servizi alla Persona Cinzia Gellini, mentre per l'Ulss 2 saranno presenti il direttore generale Francesco Benazzi, il direttore dei Servizi Sociali Pier Paolo Faronato e il direttore del Distretto Sociosanitario Sud Francesco Rocco.