Rissa tra profughi alla "Serena": accoltellato un migrante

CASIER Una violenta rissa è scoppiata, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia, all'interno della caserma "Serena" di Dosson di Casier, poco dopo le 12 di oggi, mercoledì. Secondo quanto è trapelato uno dei migranti ospitati nella struttura avrebbe colpito con una coltellata un altro straniero, un 25enne. L'uomo, soccorso dal Suem 118 e trasportato al pronto soccorso del Ca' Foncello, non è in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la polizia che ora indaga sull'episodio. Al vaglio provvedimenti nei confronti dell'aggressore. I motivi della contesa tra i due potrebbero essere legati a questioni realative alla droga.