Ancora tensione alla "Serena", migrante ferito a colpi di taglierino

Ancora tensione all'interno dell'ex caserma "Serena" di Dosson. Dopo le manifestazioni di protesta dei giorni scorsi, sfociati nel sequestro di un medico e nella rivolta contro la quarantena forzata (imposta per la positività a Covid-19 di uno degli operatori della cooperativa che si occupa dei migranti) imposta agli ospiti del centro di accoglienza per richiedenti asilo, si è verificato, nella notte tra sabato e domenica, un nuovo grave gesto di violenza. Un cittadino di origine pakistana di 54 anni è rimasto ferito ad un braccio durante una lite, furibonda, con un altro richiedente asilo che è rimasto attualmente ignoto. L'asiatico ha riportato tagli ad un braccio e ad una mano, inferti con un taglierino, che hanno costretto all'intervento gli infermieri del Suem 118: trasportato al pronto soccorso del Ca' Foncello, gli sono stati refertati quindici giorni di prognosi. Per fermare lo scontro, molto acceso, sono intervenuti gli agenti della polizia in assetto anti-sommossa che si trovano a presidio della caserma "Serena". Ad accendere la miccia dello scontro, ci sarebbero stati, secondo le prime ipotesi, alcuni dissapori per motivi di natura religiosa.

Dell'episodio sono stati messi al corrente anche Procura di Treviso e Prefettura che nei giorni scorsi ha già annunciato misure dure nei confronti dei protagonisti degli scontri di questi ultimi giorni. Per tre ospiti scatterà l'espulsione dal territorio nazionale mentre una ventina di loro saranno denunciati; tra questi ci sono gli stranieri che hanno condotto la rivolta di giovedì e venerdì scorso ma anche l'operatore pakistano di 30 anni (dipendente di Nova Facility), uno dei due casi positivi al Coronavirus alla "Serena", che con il suo comportamento sconsiderato ha messo a rischio tutti gli ospiti, costringendo all'isolamento la struttura fino al prossimo 21 giugno.

