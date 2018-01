Carambola tra auto a Casale: sette feriti, nessuno è grave

CASALE SUL SILE Spettacolare incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, attorno alle 8 di stamane, venerdì, a Casale sul Sile lungo via Vecchia Trevigiana, nei pressi del cavalcavia autostradale. Almeno tre i mezzi coinvolti nella carambola, con circa sette feriti soccorsi: fortunatamente nessuno di questi è però in gravi condizioni. Sul posto le ambulanze del Suem 118, vigili del fuoco e polizia locale. Il traffico in zona ha subito pesanti rallentamenti. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. I feriti erano principalmente a bordo di due auto: quattro in un mezzo (tutti di nazionalità albanese di 30, 26, 33 e 29 anni) e tre in un altro mezzo (si tratta di cittadini stranieri).