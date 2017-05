Caso RyanAir-Obiettivo Risarcimento: la Corte d'Appello di Venezia ha respinto il ricorso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

TREVISO Obiettivo Risarcimento, società nazionale di tutoring sul fronte del recupero dei danni a persone e cose, rende noto che la corte d'Appello di Venezia ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata da Rayanair in relazione alla richiesta di danni da parte di Guido Favaro. "Succede - spiega il Presidente della società Obiettivo Risarcimento, Roberto Simioni - esattamente quello che ci aspettavamo: adesso la compagnia deve comunque pagare il danno a cui, lo ricordo, si vanno sommare gli interessi e, come si evince dalla sentenza della Corte D'Appello, anche una sanzione di 500,00 euro. Utile ricordare che la richiesta fatta dai legali di Ryanair di sospensione del pagamento del danno in seguito al ricorso non interrompe l'obbligo di saldare il debito che quindi va sanato immediatamente".

"Quindi - prosegue Simioni - attendiamo l'esito del Giudizio d'Appello che produrrà inevitabilmente maggiori costi ed oneri a carico di Ryanair che si accanisce su qualcosa che ci sembra poco realistico da coltivare ad oltranza, sapendo che maggiore è il grado di giudizio più il precedente costituitosi assumerà rilievo nazionale ma anche internazionale." "Ora non ci sono più scuse - dichiara Guido Favaro - pretendo il pagamento con tutti gli interessi e non aspetterò più di tre giorni. Per quanto mi riguarda considero Ryanair del tutto inadempiente". Va ricordato che il cittadino di Quinto di Treviso nel 2009 aveva avviato l'iter per vedersi risarcito il danno al tetto della propria casa in seguito al passaggio troppo basso di un volo attribuito alla compagnia irlandese. Il Tribunale gli ha dato ragione poche settimane fa in primo grado.