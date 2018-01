Oderzo, dopo i botti va a fuoco il cassonetto della plastica

ODERZO Botti e fiamme nel cassonetto dei rifiuti di via Parise. Il fatto, accaduto la notte di capodanno, ha visto un gesto vandalico in via Parise, nel comune di Oderzo. La campana della raccolta differenziata in plastica ha preso fuoco in pochissimo tempo dopo lo scoppio di un petardo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Oderzo. La foto scattata dai cittadini è stata poi pubblicata sui social, lanciando l'ira per l'accaduto sulla pagina Facebook "Oderzo Segnala".