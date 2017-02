La stella di Castagner brilla anche in Polonia: la "Torba Nera" è la miglior grappa del 2016

VAZZOLA Giunge dalla Polonia, paese cui si attribuisce l’origine storica della vodka, un nuovo riconoscimento per la distilleria Castagner. Questa volta una medaglia d’oro che vede premiata la Grappa Torba Nera 12 anni, accordando a questo distillato straordinarie qualità. “Questo importante riconoscimento internazionale mi lusinga e mi onora perché vincere un oro tra oltre duemila distillati provenienti da tutto il mondo non è cosa da poco – riconosce Roberto Castagner - Si tratta dell’ennesima conferma che stiamo andando nella direzione giusta, che oggi possiamo essere orgogliosi della grappa e dobbiamo con convinzione considerarla il nostro distillato di bandiera, un prodotto '100% made in Italy 'con il quale distinguerci e connotarci nel mondo”.

Il portale Spirits.com.pl e la rivista Aqua Vitae hanno decretato i vincitori della terza edizione del Concorso Internazionale Spirits, volto a selezionare i migliori distillati 2016 e a valutarne il livello qualitativo e l’innovatività. La giuria del concorso, composta da giornalisti specializzati del settore spirits, ha valutato complessivamente 2.184 distillati, provenienti da 82 paesi e suddivisi nelle 26 categorie previste dal regolamento. I riconoscimenti sono stati assegnati osservando severi criteri di esame: Medaglia D’Oro ai distillati che abbiano ottenuto un punteggio di almeno 98/100, Medaglia D’Argento per i distillati che abbiano ottenuto un punteggio di almeno 96/100 per la categoria “Marc/grappa roku”, sezione che raggruppa le migliori Grappe IG (Identità Geografica) e i migliori Liquori di vinacce provenienti da diversi Paesi. I prodotti selezionati sono stati complessivamente 112 dei quali 59 costituiti da grappe IG. La Grappa Torba Nera 12 anni della Distilleria Castagner, i cui campioni sono stati selezionati in occasione dello scorso Prowein2016, si è vista quindi assegnare il titolo di Miglior Grappa 2016 essendo stata ritenuta, unica tra tutte le grappe in concorso, meritevole di Medaglia d’Oro.

Gallery