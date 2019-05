Banda dei bancomat, trovata bruciata nella notte l'auto usata per i colpi

Una Fiat 500 Abarth, di colore rosso, è stata trovata incendiata e distrutta in una zona di campagna in zona Castelcucco. Il ritrovamento è avvenuto alle 5.30 circa in via Fontane. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montebelluna e Asolo e i carabinieri di Castelfranco Veneto. Gli investigatori hanno accertato che il mezzo era quello utilizzato per numerosi assalti a postamat e bancomat in provincia di Padova. L'auto risultava rubata a Pionca di Vigonza il 16 aprile.