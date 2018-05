Brigadiere gli chiede i documenti, lo colpisce con un pugno

CASTELFRANCO VENETO Era completamente ubriaco, in un parcheggio di Borgo Padova a Castelfranco Veneto, a pochi passi dal bar "Al Vizio": quando i carabinieri di pattuglia si sono avvicinati, chiedendo i documenti, ha pensato bene di sferrare un pugno contro un brigadiere, colpendolo al volto, e scalciando sia lui che il collega. Protagonista di questo episodio un 30enne di Castelfranco, disoccupato e fino a ieri incensurato. L'uomo, bloccato e ammanettato dai militari, è stato portato in caserma dove ha trascorso la notte. In mattinata il 30enne è comparso di fronte al giudice per il processo per direttissima ed è stato condannato ad una pena di sei mesi di reclusione.