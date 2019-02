Operaio di Veneto strade travolto e ucciso dal tir, indagato l'autista

E' indagato per omicidio stradale V.D.N., il 44enne di Ravenna, alla guida del Tir che lunedì pomeriggio, intorno alle 14,30, ha travolto e ucciso Alessandro Farronato, 47enne operaio di Veneto Strade originario di Casoni di Mussolente (Vicenza). L'incidente è avvenuto intorno alle 14,30 lungo il tratto della provinciale "Del Santo" che collega Castelfranco a Resana, dove Farronato ed un collega, che è anche l'unico testimone oculare dell'incidente, erano intervenuti per la rimozione del paraurti di una automobile. Farronato è stato centrato in pieno mentre stava apponendo i cartelli per segnalare l'intervento.

Ora saranno le indagini coordinate dal sostituto procuratore Francesca Torri e condotte dalla Polizia Locale di Castelfranco a dover chiarire la causa e l'esatta dinamica della tragedia. E' stato preso in consegna il cronotachigrafo del camion, che sarà esaminato nei prossimi giorni, mentre sul conducente sono stati effettuati i prelievi per gli esami che dovranno stabilire se al momento dell'incidente fosse al volante in stato di alterazione causata dall'assunzione di alcol o stupefacenti. Dell'incidente si occupa anche lo Spisal di Treviso.