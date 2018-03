Hashish sotterrata nel giardino di casa: arrestato pusher 20enne

CASTELFRANCO VENETO Spacciava hashish nel centro di Castelfranco Veneto, riuscendo sempre a svicolare i controlli delle forze dell'ordine: grazie alle telecamere di videosorveglianza i carabinieri del nucleo radiomobile sono riusciti ad identificare e stringere le manette ai polsi di un giovane pusher di 20 anni, di origini marocchine e residente nella Castellana. Il blitz che ha portato al suo arresto risale a giovedì scorso: i militari, in borghese, hanno fermato il giovane mentre rincasava. Durante la perquisizione domiciliare i carabinieri non hanno trovato nulla. Il motivo? La droga era nascosta sotto terra, nel giardino di casa. I militari sono riusciti a recuperare un panetto di hashish del peso di un etto. Il 20enne si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa di comparire di fronte al giudice. Nei prossimi giorni saranno sentiti dagli investigatori una decina di clienti che si rifornivano abitualmente di droga attraverso lo spacciatore: sono tutti giovani tra i 16 e i 25 anni.