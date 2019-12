Furto in un supermercato nel 2013, finisce agli arresti domiciliari

Nella mattinata di oggi, venerdì, a Castelfranco Veneto, i carabinieri hanno arrestato, su un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica di Treviso, una 47enne pregiudicata, del luogo. La donna deve scontare una pena di otto mesi di reclusione, per un furto aggravato, messo a segno in un supermercato di Montebelluna nel dicembre 2013. La donna è stata accompagnata presso la propria abitazione, dove sconterà la pena agli arresti domiciliari.