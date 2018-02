Botte alla moglie, imprenditore edile arrestato dai carabinieri

CASTELFRANCO Da tempo maltrattava la moglie, picchiandola e malmenandola, spesso per futili motivi. L'ultima aggressione ai danni della donna, una 67enne, è costata le manette ad un 69enne di Castelfranco, impresario edile in pensione. L'uomo, colto in flagranza dai carabinieri, è finito in cella per il reato di maltrattamenti in famiglia. Mercoledì la moglie dell'imprenditore, dopo l'ennesima aggressione del marito, a pugni, calci e spintoni, ha chiesto aiuto al 112. L'arrivo dei militari ha messo fine alle violenze: il 69enne è stato portato in caserma e quindi in carcere a Santa Bona, in attesa dell'udienza di convalida del fermo.