Lascia i figli in auto sotto il sole e va a fare shopping

Ha lasciato i tre figli, di 6 e 2 anni e di 6 mesi, all'interno della sua auto, una Passat, parcheggiata sotto il sole ed è andata a fare la spesa. Sconcertante episodio qualche giorno fa nel parcheggio del centro commerciale "Iper" di Castelfranco Veneto. Erano le 14.30 circa quando il mezzo è stato lasciato nel parcheggio, a ovest della struttura, dalla madre, una 37enne A rendersi conto di quanto stava avvenendo sono stati alcuni passanti che hanno immediatamente chiesto l'aiuto ai carabinieri. I militari del nucleo radiomobile sono riusciti a far uscire i bambini, in lacrime, da un finestrino che era stato lasciato aperto per far passare un pò d'aria (accorgimento non certo molto utile visto il solleone di questi giorni agostani). La donna, tornata dopo un'ora, è stata identificata e per lei scatterà una denuncia per abbandono di minori.