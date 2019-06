Lo scontro con la sorella finisce in tribunale, consigliere comunale alla sbarra

Dalla battaglia politica alle baruffe in famiglia, dai sospetti sulle scie chimiche a quelli sulla sorella che si sarebbe appropriata di soldi della madre. E dalla cronaca politica a quella giudiziaria. E' la parabola disegnata da Andrea Bambace, 51anni, consigliere comunale dei 5 Stelle e candidato sindaco pentastellato a Castelfranco. L'uomo è finito a processo con l'accusa di minaccia e lesioni aggravati dopo la denuncia nei suoi confronti presentata dalla sorella, che sarebbe stata aggredita da Bambace in casa dell'anziana madre non autosufficiente.

I fatti sarebbero accaduti il 26 marzo del 2016 e affondano nella oramai più che decennale querelle fra il 51enne (difeso dall'avvocato Marco Furlan) e la sorella Annalisa, che si è costituita parte civile assistita dall'avvocato Simone Guglielmin. Lui la accusa essersi appropriata in maniera indebita di somme appartenenti alla madre fin dal 2008. Sarebbe a questo che Bambace avrebbe fatto riferimento quando il giorno della lite, arrivato per fare visita alla madre, trova in casa la sorella e sarebbe letteralmente esploso: «Te la faccio pagare - le avrebbe urlato - io ti faccio finire in galera. Sei una ladra, una disonesta: dove sono finiti i soldi che ti sei fregata nel 2008?».