Spaccio di cocaina: pusher arrestato mentre aspetta al bar i clienti

CASTELFRANCO VENETO Un 45enne, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato venerdì scorso, a tarda sera, dai carabinieri di Castelfranco nel corso di un controllo anti-droga avvenuto nei pressi di un bar di Treville. L'uomo, stando a quanto riferito dai militari, stava attendendo alcuni clienti: al momento del blitz nascondeva in tasca 3,3 grammi di cocaina, polvere bianca suddivisa in tre dosi, oltre a 600 euro frutto dell'attività di spaccio. Perquisendo l'abitazione del 45enne i carabinieri hanno ritrovato 103 grammi di marijuana (in un involucro occultato in un armadio della camera da letto), un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il 45enne, arrestato per spaccio, si trova ora ai domiciliari.