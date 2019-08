Esplode la batteria di una moto, vigili del fuoco a casa del presidente di Pasta Zara

Brutta disavventura nel pomeriggio di oggi, sabato 31 agosto, poco dopo le 15 per il presidente di Pasta Zara, il manager veronese Furio Bragagnolo. Un principio di incendio si è sviluppato all'interno del garage attiguo alla sua abitazione, a Castelfranco Veneto. A causare l'incidente è stata l'esplosione di una batteria di una Harley Davidson che si trovava in carica. Le fiamme ed il relativo fumo che è derivato dalla deflagrazione, ha danneggiato tre auto di lusso (tutte Porsche) che si trovavano posteggiate in garage oltre ad una Vespa Piaggio. Sul posto, per mettere in sicurezza la struttura e spegnere le fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Castelfranco Veneto che hanno accertato la natura colposa dell'incendio. A causare l'esplosione e l'incendio sarebbe stato un malfunzionamento del carica-batterie.