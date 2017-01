Bus navetta a Castelfranco: test superato. Nasce una nuova linea urbana

CASTELFRANCO VENETO Mobilità di Marca traccia un bilancio dell’iniziativa bus navetta dedicata al collegamento tra parcheggi scambiatori e centro storico di Castelfranco Veneto, realizzata nel periodo delle festività natalizie. Un servizio sperimentale, realizzato da MoM su richiesta e in collaborazione con l’amministrazione comunale, che è stato proposto per 8 pomeriggi nei festivi e prefestivi (per una fascia oraria limitata, dalle 14 alle 18) ponendosi l’obiettivo di decongestionare dal traffico il centro storico castellano, abituando i cittadini ad usufruire dei parcheggi gratuiti decentrati. La risposta dell’utenza è andata via via crescendo, partendo con una ventina di passeggeri nel weekend di avvio (17/18 Dicembre) per arrivare a 50 persone nella giornata del 6 Gennaio. La navetta nell’ultimo weekend ha viaggiato quasi al completo se si considera che il bus utilizzato è omologato per una sessantina di posti, tra seduti e in piedi.

“Riteniamo questo risultato davvero lusinghiero, soprattutto se rapportato a iniziative simili realizzate anche nel capoluogo della Marca. All’avvio avevo detto – ricorda il presidente MoM Giacomo Colladon – siano i castellani a dimostrare l’interesse per un servizio urbano e mi pare si possa dire che i castellani abbiano risposto davvero positivamente, con una partecipazione crescente che ci fa ben sperare in vista di un potenziamento del servizio in questa città”. “L’iniziativa, oltre a fornire un servizio al centro storico nel periodo natalizio, è stata pensata anche come test – ricorda infatti il direttore generale, Giampaolo Rossi – per valutare l’impatto di un nuovo servizio urbano da attivare in Castelfranco Veneto”.

Valutata, quindi, positivamente la risposta della cittadinanza (per la disponibilità ad utilizzare mezzi alternativi all’auto e a modificare i propri comportamenti) l’azienda, in accordo con l’amministrazione comunale, si è impegnata ad attivare entro i prossimi mesi una nuova linea urbana che collegherà i servizi del centro (stazione ferroviaria, ipermercato, ospedale, centro storico). “C’è un ritardo da colmare: Castelfranco – afferma il sindaco, Stefano Marcon – resta l’unica cittadina di medie dimensioni nella provincia di Treviso ancora sguarnita di un servizio urbano. Gli esperimenti del passato sono naufragati ma il risultato di questa recente sperimentazione ci dimostra che la città è pronta. Ci siamo attivati per l’implementazione dei servizi di trasporto pubblico locale nell’area vasta Castelfranco-Montebelluna, anche presentando richiesta di finanziamenti regionali. Per il centro città riteniamo fondamentale, in vista dell’arrivo dello IOV, un servizio sanitario di valenza regionale, il collegamento con mezzi pubblici dalla stazione ferroviaria fino all’ospedale”.