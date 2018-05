La cagnolina Luna resta incastrata nel cancello, salvata dai pompieri

CASTELFRANCO VENETO Singolare intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi, mercoledì, a Castelfranco Veneto in via Rovereto. Una cagnolina, di nome Luna, è rimasta incastrata con il musetto nel cancello dell'abitazione in cui vive. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato il quadrupede, rimasto fortunatamente illeso.