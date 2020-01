Evade dagli arresti domiciliari nella notte di Capodanno

Voleva festeggiare a tutti i costi il Capodanno ed era uscito di casa per raggiungere il centro di Castelfranco Veneto: nulla di male se il protagonista della vicenda, un 35enne, non fosse stato agli arresti domiciliari. I carabinieri, dopo averlo rintracciato, lo hanno seguito e arrestato per il reato di evasione. Non un buon modo di iniziare il 2020. L'episodio è avvenuto alle 2.30 circa del primo gennaio. Ad agire sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castelfranco Veneto che hanno proceduto all'arresto del 35enne che già si trovava sottoposto alla detenzione domiciliare presso la propria abitazione. L'uomo è stato bloccato dopo un inseguimento a piedi tra le vie centro, a circa 300 metri da casa, dopo che si era allontanato. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato riportato agli arresti domiciliari.