Spacciava marijuana ai coetanei, studente 19enne arrestato

Per arrotondare la paghetta settimanale spacciava marijuana ai suoi coetanei, giovanissimi e studenti della Castellana. Operazione antidroga dei carabinieri di Castelfranco Veneto che ha arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti nei giorni scorsi un 19enne della zona, residente a Resana: si tratta del terzo arresto messo a segno negli ultimi giorni da parte dei militari dell'Arma (in cella sono finiti un ex militare e un 21enne). Durante una perquisizione domiciliare sono stati sequestrati, all'interno dell'abitazione in cui il giovane vive, con i genitori, un etto di marijuana pronta per essere spacciata. Ora è caccia aperta al fornitore che approviggionava di droga il ragazzo.