Per sfuggire ad un controllo malmenano i carabinieri: arrestato un 21enne

Hanno tentato di sfuggire ad un normale controllo dei carabinieri, aggredendo e ferendo alcuni militari. L'episodio è avvenuto nella serata di sabato scorso, 9 novembre, a Castelfranco Veneto, in piazza Podgora. Per questo motivo un 21enne di Camposampiero è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale mentre un amico del giovane, un 17enne, è stato denunciato alla Procura per i minori. I carabinieri hanno riportato alcuni giorni di prognosi. L'arresto del 21enne è stato convalidato in tribunale a Treviso: attualmente il giovane si trova ai domiciliari.