Visita del comandante interregionale “Vittorio Veneto” ai Carabinieri di Castelfranco

CASTELFRANCO VENETO Il Generale di Corpo d’Armata Aldo Visone, Comandante Interregionale “Vittorio Veneto”, ha visitato la Compagnia Carabinieri di Castelfranco Veneto. Ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Gaetano Vitucci e dal Comandante della Compagnia, Capitano Alessandro Albiero, si e’ intrattenuto con i Comandanti di Stazione e di Reparto con i quali ha fatto il punto della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nel territorio, prendendo anche cognizione delle numerose attivita’ preventive e repressive in atto. Successivamente ha incontrato il restante personale sottolineando l’importanza che il servizio venga svolto in maniera aderente alle esigenze dei cittadini ed esprimendo la propria soddisfazione per i positivi risultati complessivamente raggiunti.

Salutato il Rag. Stefano Marcon nella duplice veste di Sindaco e Presidente della Provincia, il Generale Visone ha raggiunto la sede dell’Ispettorato Regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri per un incontro con il Presidente, Generale di Brigata (cong.) Enrico Vendramini ed una folta rappresentanza di Soci e Benemerite. Prima di lasciare la Castellana, il Comandante Interregionale ha inteso visitare anche alcune Stazioni distaccate per verificare personalmente il loro andamento e la loro situazione infrastrutturale.