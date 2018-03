Le patologie dell’anziano: un ciclo di incontri al Centro di Servizi Sartor di Castelfranco

CASTELFRANCO VENETO Un ciclo di incontri dal tema “Le patologie dell’anziano: parliamone assieme”. È l’iniziativa aperta alla comunità e a ingresso libero organizzata dal Comune di Castelfranco Veneto e dal Centro di Servizi Domenico Sartor assieme alla Consulta della Terza Età di Castelfranco per dare una corretta informazione e sensibilizzare in merito a tematiche di tipo sanitario legate all’invecchiamento. Tutti gli appuntamenti si terranno nel Salone delle Rose della struttura castellana. Il primo incontro è in programma domani, venerdì 23 marzo, alle 20.30. L’iniziativa è coordinata dal dott. Giuseppe Pesce, presidente Comitato Ospiti e Familiari dell’Istituto Sartor. Con il dott. Loris Confortin, in questa prima serata si affronteranno i problemi metabolici, come il diabete, l’ipercolesterolomia, la gotta.



“Siamo orgogliosi di mettere in piedi questo ciclo di appuntamenti assieme al Comune di Castelfranco Veneto - commenta il presidente del Centro di Servizi Sartor, Maurizio Trento - la nostra missione è quella di essere un punto di riferimento per la comunità e collaborare con le istituzioni del territorio è strategico”. “Troviamo sia fondamentale discutere insieme ai cittadini, in collaborazione anche col Comitato Ospiti della nostra struttura, delle patologie degli anziani – commenta la direttrice del Sartor, Elisabetta Barbato – per dare alle famiglie informazioni utili, prevenire la cronicità di alcune situazioni e ragionare di stili di vita”.



Ecco l’elenco degli appuntamenti:



• Venerdì 23 marzo, 20.30: Dismetabolismo (diabete, ipercolesterolomia, gotta). Relatore: dott. Loris Confortin, direttore del centro antidiabetico Ulss 2 Marca Trevigiana.

• Venerdì 25 maggio, 20.30: Ipertensione arteriosa (cause, qualità di vita, dieta, complicanze): Relatore: dott. Leopoldo Celegon, ex primario di cardiologia Ulss 2.

• Venerdì 21 settembre, 20.30: Decadimento psichico (diagnosi, terapia, coinvolgimento familiare e sociale). Relatore: prof. Vito Toso, ex primario di neurologia dell’ospedale di Castelfranco e di Vicenza.



Un quarto incontro sarà organizzato venerdì 26 ottobre 2018 con tematica ancora da definire.