Inaugurata la nuova caserma della Tenenza della Guardia di Finanza di Castelfranco

È stata inaugurata alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Orientale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Bruno Buratti, accompagnato dal Comandante Regionale Veneto, Generale di Divisione Giovanni Mainolfi, di numerosi parlamentari, tutti i Sindaci della circoscrizione nonché di Autorità religiose, civili e militari, la nuova Caserma, sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Castelfranco Veneto, intitolata alla memoria della Guardia Floriano Ziliotto, decorato della Croce di Guerra al Valor Militare per un atto eroico compiuto durante la Prima Guerra Mondiale. La cerimonia è l’atto conclusivo di un progetto strategico del Corpo che ha perseguito gli obiettivi primari del rafforzamento del presidio di legalità nel territorio provinciale e di costruzione di una Caserma moderna, funzionale, idonea ad ospitare un Reparto importante.

A fare gli onori di casa il Comandante Provinciale, Alessandro Serena, che nel suo discorso introduttivo, oltre ad esprimere parole di ringraziamento per quanti hanno concorso alla realizzazione dell’opera, ha sottolineato quanto sia importante per la Guardia di Finanza di Castelfranco Veneto poter disporre di una nuova struttura, conforme agli standard di sicurezza, per soddisfare in termini sempre più efficaci le molteplici esigenze operative di una circoscrizione di servizio laboriosa e di elevato livello economico. Nel suo intervento, il Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Orientale, rimarcando il ruolo svolto dalla Guardia di Finanza a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria del Paese, ha evidenziato la valenza strategica della scelta perseguita di rafforzare il presidio territoriale del Corpo a Castelfranco Veneto, ed ha espresso la sua soddisfazione per l’impegno e la dedizione profusi dai Finanzieri della Marca nello svolgimento della missione istituzionale. Particolarmente toccante è stato il momento della lettura di un pensiero, composto dagli allievi dell’Istituto Comprensivo Statale 2 – Scuola Primaria “Vincenzo Rizzo” di Castelfranco Veneto, in segno di vicinanza alle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, a ricordo della cerimonia e della Guardia Ziliotto, definita “eroe del quotidiano”.