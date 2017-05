Provincia, Ats e Comune di Castelfranco: patto per la ciclabile lungo la sp 102

CASTELFRANCO “Si erano resi necessari da tempo – dichiara STEFANO MARCON, nella sua doppia veste di Presidente della Provincia di Treviso e Sindaco del Comune di Castelfranco Veneto – i lavori di realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo la SP102 "Postumia Romana" a servizio del centro per disabili "Atlantis". Il tratto interessato dall'opera infatti, molto stretto e trafficato, è compreso tra la rotatoria di svincolo con la SP. 667 - strada che da Valla' conduce a Castelfranco - dove circolano le principali linee di mezzi pubblici utilizzate da alcuni utenti del centro servizi, i quali sono costretti a percorrere 610 metri lungo il ciglio della ristretta provinciale per accedere alle strutture.”

“L'idea di realizzare per stralci funzionali questa infrastruttura (con un costo delle opere in parte sostenuto da privati e parte con intervento finanziato dalla Regione Veneto) e dedicata all'utenza debole – spiega il Presidente dell’ATS, RAFFAELE BARATTO - nasce anche dall'esigenza di questa azienda che gestisce il servizio idrico, di costruire una nuova condotta fognaria lungo la provinciale, impianto da ubicarsi al di fuori della sede carrabile della strada.” Ogni Amministrazione firmataria costruirà la propria parte di intervento cogliendo, con l’occasione di questa sinergica sottoscrizione, di attuare nei tempi e modi concordati, la sistemazione a pista ciclabile, nell'ampia banchina di lavoro ove ATS provvederà ad attrezzare l'impianto fognario, nonché un allargamento della sede carrabile per uniformarla agli standard minimi fissati dal Codice della strada. L'ampliamento del sedime stradale complessivo, compresa pista e fossato, sarà di circa 5 metri. Il risultato finale dell’intervento e frutto di un proficuo porterà vari benefici: migliorare la circolazione in un tratto si strada provinciale con notevole traffico che vi transita, realizzare contestualmente delle opere di condotta fognaria che ne permettono l’allargamento e mettere in sicurezza il tratto che conduce al Centro per disabili “Atlantis” con la pista ciclabile di accesso allo stesso.