Autocisterna si rovescia, migliaia di litri di olio di soia sull'asfalto

CASTELFRANCO VENETO I vigili del fuoco di Treviso e Castelfranco sono impegnati, dalle 5.30 circa di questa mattina, per il recupero di una autocisterna contenente 30mila litri di olio di soia per alimenti. L'incidente è avvenuto lungo via Circonvallazione est a Castelfranco Veneto, la strada regionale 53 Castellana. Il conducente è rimasto ferito solo leggermente. Sul posto intervenuti anche il Suem 118, i carabinieri e l'Arpav. Metà del contenuto dell'autocisterna è finito sull'asfalto. Per il recupero del materiale restante è giunta una ditta di Bassano del Grappa.