Presunte molestie del ginecologo alla paziente, le precisazioni dell'Ulss 2

"In riferimento a quanto emerso relativamente al caso di presunte molestie da parte di un ginecologo ad una paziente avvenute nell’ospedale San Giacomo di Castelfranco, i riferimenti sono attribuiti a personale che non opera nel medesimo presidio castellano. Si specifica comunque che le indagini in corso non costituiscono al momento motivo di colpevolezza". E' quanto precisa la direzione Generale dell’Ulss 2 Marca trevigiana relativamente al caso del ginecologo rivolge indagato per vuolenza sessuale dopo la denuncia di una ragazza 20enne che lo accusa di averla ripetutamente palpeggiata durante una visita.

"Al dottor Claudio Finelli, unico ginecologo oggi in servizio a Castelfranco Veneto che non ha alcun coinvolgimento con la vicenda di cui sopra - prosegue la nota - viene rivolta la massima stima e gratitudine per il lavoro che svolge quotidianamente. Questo per evitare fastidiose fantasie e una inutile caccia alle streghe che va a ledere la reputazione e l’onorabilità dei nostri medici. Infine, ci auguriamo che gli inquirenti possano al più presto far luce sulla vicenda in modo da garantire giustizia all’eventuale vittima o all’eventuale medico". Qualora, ovviamente, risultasse estraneo ai fatti.