Spacciava dosi di cocaina all'ora dell'aperitivo, pusher arrestato

Arrotondava lo stipendio da normale operaio, presso un'azienda della Castellana, spacciando dosi di cocaina all'ora dell'aperitivo. A finire nei guai un kosovaro di 29 anni, che è stato arrestato nella serata di giovedì, in piazza Giorgione a Castelfranco, durante un'operazione antidroga condotta dai carabinieri del nucleo radiomobile. Lo straniero è stato pizzicato da alcuni militari in borghese mentre, nei pressi di alcuni locali della movida di Castelfranco, stava cedendo una dose di cocaina ad un 25enne di Loreggia (Padova) che è stato segnalato alla Prefettura di Padova come assuntore di sostanze stupefacenti. Perquisendo l'abitazione dell'operaio 29enne i carabinieri hanno trovato altri quattro grammi di polvere bianca e 2500 euro in contanti, frutto dell'attività di spaccio, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per confezionare dosi. Il 29enne si trova attualmente rinchiuso nel carcere di Santa Bona, a Treviso.