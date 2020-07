Piantagioni domestiche di marijuana: un arresto e una denuncia

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castelfranco Veneto, nel corso di un'indagine per contrastare la diffusione degli stupefacenti, hanno arrestato per detenzione di marijuana e per aver allestito una piantagione indoor un cittadino italiano 41enne, già noto alle forze dell'ordine per fatti simili. L'uomo è stato trovato in possesso di 52 grammi di marijuana e 4 piante giunte a maturazione. Nell'ambito della stessa indagine è stato denunciato un 63enne, residente a Resana, incensurato che aveva avviato una piantagione nei pressi della sua abitazione e gli sono state sequestrate 7 piante in accrescimento.

