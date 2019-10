Cronaca Castelfranco Veneto / Via Monfenera, 16

Negoziante si toglie la vita nella sua edicola-tabaccheria

La tragedia in mattinata in via Monfenera a Castelfranco Veneto. L'uomo, un 69enne separato, è stato trovato privo di vita nella sua attività. Inutili i soccorsi del Suem 118, sul posto i carabinieri per gli accertamenti del caso