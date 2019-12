Alla guida con un tasso quattro volte oltre al limite, due automobilisti stangati dall'alcooltest

Controlli alla circolazione stradale svolti nella nottata tra il 26 e il 27 dicembre nella zona della Castellana, dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto. I militari hanno denunciato, in stato di libertà, due uomini per guida in stato di ebbrezza. Il primo, un 46enne di Vedelago, è stato controllato ad Altivole con un tasso alcolemico di 2,53 gr/l.,mentre a un 45enne di San Zenone degli Ezzelini, sottoposto a controllo a Castelfranco, veniva riscontrato un tasso di 2,18 gr /l.