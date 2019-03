Spaccio di cocaina a Castelfranco, arrestato ex carabiniere

Operazione antidroga dei carabinieri di Castelfranco nel pomeriggio di sabato scorso nel centro della città del Giorgione. Un 45enne originario della Puglia ma residente da molti anni nella Castellana è stato arrestato dai militari in borghese: l'uomo aveva in tasca alcune dosi di cocaina per un totale di circa cinque grammi.

Il 45enne, comparso di fronte al giudice del tribunale di Treviso che gli ha inflitto l'obbligo di presentazione alla pg, purtroppo è un volto ben conosciuto alle forze dell'ordine: fino al 2007 prestava servizio come carabiniere a Padova ma vebbe allontanato per vicende di carattere penale che portarono ad un procedimento interno nei suoi confronti. Sabato scorso sono stati proprio i militari di Castelfranco a mettere fine ai suoi traffici.