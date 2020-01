Richiede un finanziamento con un carta d'identità falsa, arrestato

Tenta di ottenere un finanziamento di 2mila euro, per l'acquisto di smartphone e tablet, con una carta d'identità falsa. Il piano che aveva architettato un 35enne, residente in provincia di Napoli, è fallito miseramente: è stato scoperto dal commesso di un negozio di elettronica e arrestato dai carabinieri di Vedelago. L'episodio è avvenuto venerdì scorso all'interno di un punto vendita di prodotti di elettronica, situato all’interno del centro commerciale “I Giardini del Sole” di via Dei Carpani. Il campano è finito agli arresti per il reato di possesso di documento d’identificazione falso, apparentemente valido per l’espatrio.

Il 35enne, dopo aver scelto la merce da acquistare e chiesto di rateizzare con un finanziamento la spesa, ha mostrato alle commesse una carta d’identità valida per l’espatrio che riportava si la sua fotografia ma le generalità di una terza persona, estranea ai fatti. A quel punto, dopo pochi minuti, sono giunti sul posto i carabinieri, già impegnati in un servizio di controllo del territorio nelle vicinanze, che hanno provveduto agli accertamenti nei confronti del 35enne e del documento in suo possesso.

Accompagnato presso gli uffici della stazione di Vedelago, i militari hanno avuto modo di appurare la falsità della carta d’identità, peraltro di ottima fattura e assolutamente in grado di trarre in errore ad un prima vista, quindi hanno eseguito la completa identificazione dell’indagato, che risultava già conosciuto alla giustizia, anche per episodi simili. Il documento è stato messo sotto sequestro, mentre la posizione del 35enne, tratto in arresto, è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.