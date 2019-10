Finte sordomute chiedono l'elemosina ai passanti, smascherate dai carabinieri

I carabinieri di Castelfranco Veneto hanno denunciato ieri, lunedì, per esercizio molesto dell'accattonaggio, due donne romene, senza fissa dimora, già ben conosciute alla forze dell'ordine. Si tratta di M.A., 21 anni e di D.N., 24 anni, le quali sono state controllate dai militari dell'Arma in via Dei Carpani, all'uscita del centro commerciale "I Giardini del Sole", mentre si fingevano sordomute e chiedevano ai passanti somme di denaro per un inesistente centro per l'assistenza a bambini bisognosi. L'intervento dei carabinieri ha scongiurato che qualcuno potesse cadere nel tranello. Infatti, M.A. era già stata denunciata dai carabinieri della stazione di Asolo qualche settimana fa per un analogo episodio.