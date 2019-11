Una folla per l'addio a Giulia, due famiglie unite nel dolore

Erano in migliaia tra amici, famigliari, istituzioni, al Duomo di Castelfranco, per la celebrazione del funerale di Giulia Zandarin, la ragazza 18enne tragicamente scomparsa nella mattinata di Ognissanti, mentre tornava a casa dopo una serata trascorsa in discoteca a Jesolo con il fidanzato, Alberto Antonello, uscito dal coma e trasferito da ieri, martedì, dall'ospedale di Mestre a quello di Castelfranco. Unite nel dolore di questa tremenda tragedia la famiglia della ragazza e del ragazzo 19enne: alle esequie presenti infatti anche Franco Antonello e l'altro figlio, Andrea, sedutisi a pochi passi dalla bara. A celebrare le esequie è stato don Franco De Marchi, il parroco di San Floriano, frazione dove abita la madre di Giulia. Alcune amiche e una ex compagna di classe della 18enne hanno letto durante la celebrazione una lettera, molto commossa, per ricordare Giulia.