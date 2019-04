Furti in serie alla "Stiga", l'azienda caccia sette dipendenti

Un vero e proprio scandalo quello che ha investito nei giorni scorsi l'azienda "Stiga" di Salvatronda di Castelfranco Veneto: una complessa indagine dei carabinieri di Castelfranco ha portato a smascherare un gruppo di lavoratori, composto da ben sette persone, che avrebbero in più occasioni, nel corso degli ultimi anni, derubato la ditta di alcuni prodotti (resaerba e altri attrezzi da giardino), prendendoli direttamente dal magazzino.

Tutti risultano ora indagati per furto aggravato e continuato e sono già stati cacciati dalla "Stiga" (alcuni vi lavoravano da oltre vent'anni). Fatale alla "cricca" la sparizione di un trattorino, particolarmente costoso (un prototipo ancora non commercializzato), che ha subito destato sospetti (il mezzo era stato caricato su un camion ed è scomparso nel tragitto tra Salvatronda e Resana): da qui è partita una denuncia dell'azienda ai carabinieri e quindi l'indagine. Uno dei dipendenti, l'unico collaborativo con le forze dell'ordine, ha confessato tutto, coinvolgendo anche gli colleghi. Due operai hanno già firmato il licenziamento mentre per gli altri il destino è segnato.