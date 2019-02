Rubavano pallet ai "Giardini del Sole", denunciati due magazzinieri e due camionisti

Dal giugno del 2018 ai primi giorni di febbraio erano riusciti, in base alle indagini svolte dai carabinieri di Castelfranco Veneto, a far sparire 1300 bancali Epal per un valore di oltre 12mila euro. Licenziati i dipendenti del centro, due 49enne residenti nella zona