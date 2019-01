Ladri al bazar cinese, rubati i soldi del fondocassa

Ladri in azione, nella notte tra domenica e lunedì, al bazar cinese "Punto SuperStore" di via per San Floriano a Castelfranco. Ignoti, dopo aver forzato una finestra, sono entrati all'interno arraffando il fondocassa. Il bottino ammonta a circa mille euro. Sull'episodio indagano i carabinieri di Castelfranco. Il furto sarebbe avvenuto domenica poco dopo le 22 ma è stato scoperto solo la mattina dopo.