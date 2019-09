Ruba tre paia di scarpe, 22enne arrestato dai carabinieri

Nel tardo pomeriggio di domenica i carabinieri dell'aliquota Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno arrestato per tentato furto aggravato un 22enne, cittadino del Burkina Faso, senza fissa dimora, pregiudicato. Lo straniero è stato bloccato mentre stava asportando tre paia di scarpe, del valore di 220 euro, all'interno di un negozio del centro commerciale "Ipermontebello". La merce è stata restituita al negozio. Il 22enne arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dei carabinieri di Castelfranco in attesa dell'udienza di convalida del fermo che è avvenuta in tribunale a Treviso.