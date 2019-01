Guasto all'auto a metano, accende una sigaretta: avvolto dalle fiamme

Brutta disavventura quella vissuta nella notte da un 31enne veneziano, M.P., di Martellago. Erano da poco trascorse le 3.50 quando l'uomo, percorrendo al volante della sua auto via Preti, nel centro di Castelfranco Veneto, si è acceso una sigaretta, restando investito da una fiammata. A provocare l'incendio è stato il malfunzionamento della sua Volkswagen Golf, alimentata a metano, gas che aveva riempito l'interno del veicolo. Ad accertare questa circostanza sono stati i vigili del fuoco di Castelfranco, subito intervenuti sul posto per mettere in sicurezza il mezzo e spegnere l'incendio. Il 31enne è stato soccorso dal Suem 118 e trasportato al reparto Grandi Ustionati di Padova con ustioni di secondo grado al volto. Le sue condizioni non sono fortunatamente gravi. In via Preti sono intervenuti anche i carabinieri di Castelfranco Veneto per svolgere gli accertamenti del caso.