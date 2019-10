Scappano dopo aver causato un incidente, denunciati

I carabinieri della stazione di Riese Pio X hanno denunciato F.F., 34enne di Castello di Godego e F.G.,donna 32enne di Riese Pio X. L'uomo deve rispondere del reato di fuga in caso di sinistro stradale con danni alle persone, avvenuto la sera del 23 agosto scorso, in via Podgora di Castelfranco Veneto, quando alla guida di un'Audi TT, dopo essersi scontrato con un'altra auto, è fuggito, mentre i due occupanti del veicolo colpito, hanno riportato entrambi lesioni da distorsione rachide cervicale, con prognosi di sei e un giorno. Nel proseguimento delle indagini, la donna è stata denunciata per autocalunnia e favoreggiamento personale, poiché, per eludere le investigazioni sull'uomo, si assumeva falsamente la responsabilità del sinistro stradale.