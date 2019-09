Indagine sull'ex comandante dei carabinieri di Castelfranco, l'inchiesta si allarga

Si allarga in maniera clamorosa ai nomi di almeno altri due carabinieri l'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Davide Romanelli sull'attività di investigatore privato svolta da Antonio Currò, ex comandante della stazione dell'Arma di Castelfranco. Secondo gli investigatori, che ipotizzano i reati di corruzione, abuso in atti d'ufficio, accesso abusivo al sistema informatico delle forze dell'ordine, traffico illecito di influenze, violazione delle norme sulla privacy, falso in atto pubblico e per il solo Antonio Currò quello di esercizio abusivo della professione, l'ex luogotenente avrebbe utilizzato una vasta rete di informatori tra rappresentanti delle forze dell'ordine, personale bancario e impiegati dell'anagrafe comunale, per ottenere in maniera illecita informazioni (protette dal codice della privacy sul trattamento dei dati) utili alle sue investigazioni private.

Nell'inchiesta sarebbero entrati anche un familiare di Currò, una dipendente dell'ufficio anagrafe di Castelfranco, due imprenditori di Montebelluna, alcuni agenti della Polizia Locale di un comune della Castellana e di un'altro in provincia di Padova, un avvocato di Castelfranco, una funzionaria di una filiale bancaria di Castelfranco (si tratta di un grande istituto di credito nazionale) e Giuseppe Alù, il carabiniere finito agli arresti domiciliari e indagato dalla Procura di Treviso per concussione con l'accusa di aver "taglieggiato" per anni imprenditori di nazionalità cinese della castellana.