Tentò di uccidere a colpi di mitra il rivale in amore, latitante arrestato

CASTELFRANCO VENETO Alle prime luci dell'alba gli agenti della sezione catturandi della squadra mobile di Treviso hanno rintracciato e tratto in arresto, nei pressi di Castelfranco Veneto, K. K., albanese, 30 anni.

L’uomo nel 2011 era stato al centro di un’indagine per aver fatto parte di un gruppo di fuoco che, su una pubblica via di Fano, aveva cercato di uccidere il rivale in amore di un suo amico anche lui dell’est Europa. In quell’occasione i due giovani, dopo aver convenuto un appuntamento con il loro antagonista, un italiano di 45 anni, lo avevano affrontato sparandogli diversi colpi con una pistola mitragliatrice senza tuttavia colpirlo. Durante questi anni, il giovane aveva cercato di cambiare vita trasferendosi nella nostra provincia.