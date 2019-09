Acquista una lavatrice on line ma il venditore sparisce nel nulla

I carabinieri della stazione di Castelfranco Veneto hanno denunciato per truffa G.S., 25enne cittadino romeno, già ben conosciuto alla giustizia. Lo straniero, nel mese di agosto, ha messo in vendita in internet una lavatrice e, dopo aver ottenuto il pagamento di 137 euro da parte di una 31enne di Castelfranco, si è reso irreperibile. I militari sono riusciti a venire a capo del caso, rintracciando l'autore della truffa.